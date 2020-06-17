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Москва выделит 100 млрд рублей на строительство медицинских объектов до 2024 года

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - В ближайшие три года в столице за счет средств города планируется построить почти 40 медицинских объектов. Об этом сообщил "Интерфаксу" глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов в среду.

"В ближайшие годы в городе запланировано возведение 39 медицинских строений. На эти цели до конца 2023 года Адресная инвестиционная программа предусматривает выделение более 100 млрд рублей", - рассказал Загрутдинов.

По его словам, за счет города в этот период появятся 22 поликлиники, пять подстанций скорой помощи, три патологоанатомических корпуса, пять скоропомощных стационарных комплексов и четыре больничных здания.

"Только в этом году за счет средств городского бюджета по итогам года должны быть построены и введены в эксплуатацию семь зданий для медицинских учреждений, два из которых уже сданы", - отметил Загрутдинов.

Глава департамента напомнил, что возведение медицинских объектов ведется в соответствии с городской программой "Столичное здравоохранение".

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