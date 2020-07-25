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Кинотеатры Москвы откроются 1 августа комедиями и семейными фильмами

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Московские кинотеатры готовы к открытию с 1 августа, сейчас в них завершаются последние приготовления для встречи зрителей и утверждается репертуар.

Кинотеатры в Москве были закрыты для зрителей с конца марта. 9 июля мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о возобновлении работы кинотеатров с 1 августа, при этом количество зрителей в зале должно составлять 50% от количества мест в зале.

После открытия кинотеатров зрителей ждут комедии, семейные картины и авторское кино, а также спецпрограммы и ретроспективы.

Как сообщила президент сети кинотеатров "КАРО" Ольга Зинякова, в августе на больших экранах зрителей ждут новинки разных жанров - всего свыше 25 фильмов.

"Помимо новинок в прокате можно будет увидеть культовое кино. В этом году исполняется 60 лет легендарному фильму Альфреда Хичкока "Психо", в связи с чем картина возвращается на экраны кинотеатров. Мы также готовим отдельную, очень насыщенную программу для поклонников проекта КАРО.Арт. В начале августа в "Октябре" пройдут показы и гала-премьеры в рамках Beat Film Festival. Также мы покажем на большом экране премьеры балетов Мэтью Борна, фильмы "Игла" и "Йя -Хха" Рашида Нугманова, "Шапито-шоу" Сергея Лобана, организуем показ нашумевшего российского сериала в формате марафона и проведём множество других спецпоказов", - сообщила Зинякова.

Среди новинок, которые будут представлены в кинотеатрах, шпионский фильм "Агент Ева" с Джессикой Честейн и Колином Фаррелом. Для любителей триллеров в прокате фильм "Неистовый" с Расселом Кроу.

Также в кинотеатрах будут представлены фильмы для всей семьи: "Лесси. Возвращение домой" (экранизация романа Эрика Найта), "Мой шпион" с Дейвом Батиста о том, как агент ЦРУ при исполнении секретного задания случайно попадает на камеру 9-летней девочки и вынужден учить ее быть настоящей шпионкой.

Достаточно широко будет представлено российское кино. Одной из первых на экраны выйдет комедия "Хэппи-энд". Следом за ней комедия "Красотка в ударе". Также в прокат выйдет фильм ужасов "Вдова" о ведьме, обитающей в лесах Ленинградской области. А в конце августа зрители смогут увидеть фантастический фильм Джаника Файзиева "Вратарь галактики".

Для тех, кто предпочитает авторское кино, как отметили в пресс-службе "Каро", в прокат выйдет фильм Алексея Учителя "Цой", посвящённый лидеру группы "Кино".

Как рассказал гендиректор Объединенной сети кинотеатров ("Кино Окко", "Синема Парк" и "Формула Кино") Алексей Васясин, в первые недели после открытия зрителей будут ждать не только новинки, но и картины, которыми кинопрокат закрывался на карантин.

"Довод" Кристофера Нолана и "Мулан" ушли с августа, поэтому остаются "Мой шпион", "Побег из Претории", "Хеппи-энд" и какие-то фильмы, которыми мы закрывались. Плюс, безусловно, мы будем искать какой-то иной интересный контент, который будет интересен зрителям", - сообщил Васясин, уточнив, что в сети продолжится показ фильма "Лед 2" Жоры Крыжовникова и "Джентельмены" Гая Ричи. Также сеть рассматривает возможность проведения ретроспективных показов.

В первые недели после открытия в репертуаре кинотеатров "Москино" - авторская картина Анны Меликян с Константином Хабенским в главной роли "Фея", киноверсия романа нобелевского лауреата Джона Кутзее "В ожидании варваров", сай-фай о конце человечества с голосом Тильды Суинтон "Последние и первые люди", новый фильм шведского режиссера Роя Андерсона "О бесконечности", а также ретроспектива Андрея Тарковского.

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