Кинотеатры попросили у правительства 3,5 млрд рублей субсидий

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Российская ассоциация владельцев кинотеатров попросила у правительства субсидию в размере 10% от 30 млрд рублей недополученного дохода из-за пандемии, сообщил глава ассоциации Олег Березин. Он уточнил, что просят 3,5 млрд рублей на все кинотеатры.

"С точки зрения поддержки государства хочу сказать, что мы оказались не у общего корыта распределения миллиардов", - констатировал Березин.

По его словам, включение кинотеатров в список пострадавших отраслей им ничем не помогло и отрасль почти полгода "находится в состоянии анабиоза".

Он отметил, что ассоциация предлагала Минкультуры, чтобы министерство и Фонд кино "выкупили у продюсеров 4-5 крупных проектов", к примеру картины "Стрельцов", "На острие", "Вратарь галактики", "Пальма", и выпустили в прокат, чтобы вернуть зрителей в кинотеатры. Однако пока такого решения не принято.

Березин также сообщил, что российские кинотеатры приняли решение не выпускать в прокат фильмы, премьеры и показ которых прошли в онлайн-кинотеатрах; для киносетей это экономически невыгодно.

По его словам, Он отметил, что кинотеатры допускают, что могут быть эксперименты или событийные показы таких картин, но не прокат в традиционном понимании.

"Я хочу, чтобы продюсеры понимали, что это заблуждение, что "мы будем выпускать на всех платформах, мы молодцы". Нет, не будем, потому что у кинотеатров четкая экономическая политика. Традиционной системы широкого проката таких фильмов, которые вышли в онлайн-прокат, нет, кинотеатрам экономически нет смысла в прокате таких фильмов", - подчеркнул Березин.