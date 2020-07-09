В Москве с 13 июля откроются аттракционы, секции и детские лагеря

Массовые мероприятия на открытом воздухе остаются под запретом

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин снял ограничения на работу парков и мест отдыха с 13 июля.

"С 13 июля снимаются ограничения на работу аттракционов, парков культуры и отдыха, культурных центров и организаций досугового типа. Возобновляют работу секции и кружки, дискотеки и т.д., но с условием, что количество посетителей не превысит 50% от максимальной вместимости площадок", - говорится в сообщении на сайте мэра Москвы в четверг.

Однако по-прежнему будет приостановлено проведение массовых зрелищных и культурно-досуговых мероприятий на открытом воздухе, "так как в этом случае невозможно обеспечить соблюдение социального дистанцирования", отмечает мэр. По этой же причине пока невозможно проведение публичных мероприятий.

Также могут вновь открыть свои двери детские лагеря и детские развлекательные центры.

С 1 августа разрешается возобновить работу театров, кинотеатров, концертных залов, в которых имеется не более 3000 посадочных мест и с условием заполнения зрительного зала не более чем на 50%.

Число зрителей спортивных соревнований с 1 августа может быть увеличено с 10% до 50% от максимальной вместимости трибун.

Также возобновляют свою работу кружки и секции программы "Московское долголетие", но при условии проведения занятий только на открытом воздухе.

С 13 июля также отменяются все введенные ранее ограничения в сфере предпринимательства и услуг, за исключением санитарных требований. При этом Собянин отмечает, что за бизнесом остается решение, переводить ли сотрудников в офисы или оставить на "удаленке".

Также с 13 июля ношение масок на улице становится необязательным, но рекомендация сохраняется. В помещениях и общественном транспорте по-прежнему требуется носить средства защиты.

Кроме того, в столице с 13 июля снимаются ограничения на очное посещение школ, колледжей, вузов, кружков и секций. Начало учебного года запланировано на 1 сентября.