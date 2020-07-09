Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:06Заразились
на 09.07В России 707 301+6 509В мире 12 041 480+211 878

В Москве с 13 июля откроются аттракционы, секции и детские лагеря

Массовые мероприятия на открытом воздухе остаются под запретом

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин снял ограничения на работу парков и мест отдыха с 13 июля.

"С 13 июля снимаются ограничения на работу аттракционов, парков культуры и отдыха, культурных центров и организаций досугового типа. Возобновляют работу секции и кружки, дискотеки и т.д., но с условием, что количество посетителей не превысит 50% от максимальной вместимости площадок", - говорится в сообщении на сайте мэра Москвы в четверг.

Однако по-прежнему будет приостановлено проведение массовых зрелищных и культурно-досуговых мероприятий на открытом воздухе, "так как в этом случае невозможно обеспечить соблюдение социального дистанцирования", отмечает мэр. По этой же причине пока невозможно проведение публичных мероприятий.

Также могут вновь открыть свои двери детские лагеря и детские развлекательные центры.

С 1 августа разрешается возобновить работу театров, кинотеатров, концертных залов, в которых имеется не более 3000 посадочных мест и с условием заполнения зрительного зала не более чем на 50%.

Число зрителей спортивных соревнований с 1 августа может быть увеличено с 10% до 50% от максимальной вместимости трибун.

Также возобновляют свою работу кружки и секции программы "Московское долголетие", но при условии проведения занятий только на открытом воздухе.

С 13 июля также отменяются все введенные ранее ограничения в сфере предпринимательства и услуг, за исключением санитарных требований. При этом Собянин отмечает, что за бизнесом остается решение, переводить ли сотрудников в офисы или оставить на "удаленке".

Также с 13 июля ношение масок на улице становится необязательным, но рекомендация сохраняется. В помещениях и общественном транспорте по-прежнему требуется носить средства защиты.

Кроме того, в столице с 13 июля снимаются ограничения на очное посещение школ, колледжей, вузов, кружков и секций. Начало учебного года запланировано на 1 сентября.

Москва Сергей Собянин

Новости по теме

Новости

Ограничения на работу учебных заведений в Москве будут сняты с 13 июля

Ограничения на работу учебных заведений в Москве будут сняты с 13 июля

С 13 июля ношение масок на улицах в Москве станет рекомендательным

С 13 июля ношение масок на улицах в Москве станет рекомендательным

В Москве суточный прирост случаев COVID-19 стал рекордно низким с начала апреля

В подмосковной Рузе смыло пять домов из-за прорыва дамбы

В подмосковной Рузе смыло пять домов из-за прорыва дамбы

Петра Верзилова повезли на шестой обыск

Театры в Москве откроются для зрителей 1 августа

Театры в Москве откроются для зрителей 1 августа

Московским рестораторам второй день подряд рекомендовали закрыть летние веранды

Мужчина, избивший пожилого академика РАН в московской аптеке, предстанет перед судом

Москвичей предупредили о грозе, граде и сильном ветре в среду

Москвичей предупредили о грозе, граде и сильном ветре в среду

Общее число погибших пациентов с коронавирусом в Москве превысило 4000

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');