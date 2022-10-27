Собянин пригрозил "ПИКу" завершением сотрудничества в случае срыва сроков

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин поручил ГК "ПИК" достроить в срок новую школу на Люблинской улице, где жители новых домов ЖК "Люблинский парк" вынуждены возить детей в переполненные учреждения.

Если задача не будет выполнена, группа компаний "ПИК" будет отстранена от строительства в столице, предупредил он, осматривая стройку.

"График - выполнять. У вас уже 200 тысяч. кв. метров сдано жилья, при этом детский сад до сих пор не работает, школа не введена. Мне все равно на ваши графики: если вы сдаете жилье и появляются жильцы и дети, вы должны обеспечивать все это необходимыми (объектами) соцкультбыта. Сейчас люди вынуждены ездить непонятно куда, в переполненные школы. Если такая практика будет и дальше продолжаться, вы строить в Москве не будете, понятно? Ускоряйтесь", - сказал Собянин, обращаясь к гендиректору ПАО "Группа компаний "ПИК" Ивану Поландову.

Мэр добавил, что школы и детсады особенно востребованы для жителей новостроек, где развернуто масштабное строительство.

Поландов сказал, что общая строительная готовность новой школы оценивается в 70%. В этом году планируется полностью завершить фасадные работы, благоустройство и монтаж инженерного оборудования на кровле. В первом квартале 2023 года запланировано завершение отделочных и инженерных работ, монтаж технологического оборудования, которое уже закуплено. Объект планируется ввести в эксплуатацию к 30 марта следующего года, затем школу передадут Департаменту образования.

"ГК ПИК" - крупнейшая российская девелоперская компания. Контролирующим акционером "ПИКа" является Сергей Гордеев.