Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских

Гражданин США Тревор Рид Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Головинский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии общего режима гражданина США Тревора Рида, который летом 2019 года в пьяном виде оказал сопротивление столичным полицейским при задержании.

Американский студент признан виновным в применении насилия в отношении представителей власти.

Согласно фабуле дела, 16 августа 2019 года в полицию поступил сигнал о шумном выяснении отношений мужчины и двух женщин на Ленинградском шоссе.

Прибывшие полицейские попытались успокоить мужчину, но тот проявил агрессию и оказал сопротивление. Его силой усадили в служебный автомобиль и доставили в отдел МВД по Левобережному району. По пути задержанный напал на водителя, порвал его обмундирование, ударил его напарника, создав аварийную ситуацию на дороге.

В отделе выяснилось, что задержанным является 28-летний гражданин США, уроженец штата Техас студент Рид Тревор Рауди, временно проживающий в квартире на Открытом шоссе. На следующий день суд санкционировал его арест.

В суде Рид заявил, что вину не признает и что не помнит произошедшего, поскольку был пьян.