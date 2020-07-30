Адвокат Ефремова рассказал о разговоре с актером "на повышенных тонах"

Таким образом, по словам Эльмана Пашаева, он убеждал артиста отказаться от признания вины

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Адвокат Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП, Эльман Пашаев сообщил, что убедил актера отказаться от признания вины после долгой работы и добычи "определенных доказательств".

"Это чисто моя позиция (о непризнании вины - ИФ). В течение 20 дней я долго работал, добывал определенные доказательства, после чего я приехал, начал объяснять, (....) Я ему сказал, Михаил Олегович, вы в любое время успеете признать свою вину до прений", - заявил адвокат в передаче "60 минут" в эфире телеканала "Россия-1" (ВГТРК) в четверг.

Пашаев отметил, что Ефремов готов понести наказание и отправиться в места лишения свободы. "Я на повышенных тонах разговаривал с ним: "замолчи, успеешь понести наказание". Я сказал, давайте сделаем таким образом: мы отказываемся от признания вины, пусть суд исследует весь материал и все доказательства, после чего мы с вами примем решение", - рассказал защитник.

Пресненский суд Москвы 5 августа приступит к рассмотрению дела Ефремова. Актер обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ).

ДТП с Ефремовым произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который въехал Ефремов. В момент случившегося артист находился в состоянии опьянения, а его автомобиль, как установило следствие, был исправен.

В четверг, 30 июля, Пресненский суд продлил срок домашнего ареста Ефремова до 22 января 2021 года.