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Суд приступит к рассмотрению дела Ефремова по существу

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы приступит к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении актера Михаила Ефремова.

Судебное заседание назначено на 10:00.

Согласно решению суда, дело Ефремова будет слушаться в ежедневном режиме.

В ходе судебного заседания прокурор огласит суть обвинения актеру, после этого сам Ефремов и его адвокаты выскажут свое отношение к нему.

Актер обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ).

ДТП с актером произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который въехал Ефремов. В момент случившегося артист находился в состоянии опьянения, а его автомобиль, как установило следствие, был исправен.

Изначально актер признавал вину, однако потом, как заявлял его адвокат Эльман Пашаев, отказался от признания. На стадии предварительного следствия Пашаев сообщил "Интерфаксу", что собрал достаточно для суда доказательств, свидетельствующих о невиновности его подзащитного.

По решению суда актер находится под домашним арестом.

Семья погибшего в автоаварии не приняла извинения Ефремова.

Михаил Ефремов отправлен под домашний арест

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Во время избрания меры пресечения по делу о ДТП со смертельным исходом
Михаил Ефремов

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