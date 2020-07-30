Ефремову продлен домашний арест до 22 января

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы по итогам предварительного слушания суд продлил актеру Михаилу Ефремову, проходящему по делу о смертельном ДТП в состоянии опьянения, домашний арест до 22 января 2021 года.

5 августа суд приступит к рассмотрению по существу уголовного дела. Рассматривать его будет судья Елена Абрамова, которая вела процессы в отношении бывшего сотрудника МВД Дмитрия Захарченко, а также футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Ефремов обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ).

ДТП с актером произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который въехал Ефремов. В момент случившегося артист находился в состоянии опьянения, а его автомобиль, как установило следствие, был исправен.

Сам артист вины не признает.