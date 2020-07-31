У муниципального депутата Москвы Галяминой идет обыск

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - У муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлии Галяминой проходит обыск по уголовному делу о нарушении порядка организации митинга.

"К Юлии приехали представители полиции и Следственного комитета, с ней был адвокат. Начались следственные действия, обыск. И сложно сказать, чем это закончится. Следственные действия проходят в рамках предъявленного обвинения", - сообщил "Интерфаксу" в пятницу представитель депутата Николай Касьян.

Он уточнил, что с Юлией сейчас нет связи, так как ее телефон изъяли. Между тем в твиттере Галяминой сообщается, что обыск будет проводиться на даче у депутата.

Ранее представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова сообщила "Интерфаксу", что муниципальный депутат Тимирязевского района Москвы Галямина подозревается в нарушении порядка организации митинга (так называемая дадинская статья УК).

По данным следствия, в начале июля 2020 года Галямина разместила в интернете и социальных сетях "публикации лозунгов различного содержания с призывом к участию 15 июля 2020 года в незаконном массовом мероприятии - несогласованном митинге в центре Москвы, на который пришло не менее 150 человек".

В свою очередь, Галямина назвала обвинения в ее адрес за нарушение порядка организации митинга политически мотивированным.

Галямина - российский политик, общественный деятель, журналист. Кандидат филологических наук, научный сотрудник МГУ и преподаватель Высшей школы экономики. Учредитель газеты "Наш Север".

Как сообщалось, 15 июля Таганский суд Москвы оштрафовал Галямину на 200 тыс. руб. за акцию в поддержку журналиста Ильи Азара. Она была признана виновной в повторном нарушении правил проведения публичных мероприятий (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ).

Речь идет о пикете у главка столичного МВД 29 мая в поддержку журналиста Азара, который на тот момент находился под административным арестом за акцию солидарности с основателем проекта "Омбудсмен полиции" Владимиром Воронцовым, арестованным по обвинению в вымогательстве.