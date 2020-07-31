На депутата Галямину завели уголовное дело по "дадинской статье"

Ей грозит до пяти лет лишения свободы

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В отношении московского муниципального депутата Юлии Галяминой возбуждено уголовное дело по так назывемой "дадинской" статье 212.1 о неоднократном нарушении установленного порядка организации либо проведения уличной акции. Об этом сообщили в столичном управлении СКР.

Депутата скоро должны задержать оперативники МВД, предупредило ведомство.

Ей вменили публикацию в интернете "лозунгов различного содержания" с призывом участвовать 15 июля 2020 года в акции против изменения Конституции на Пушкинской площади. Акция не была согласована, однако к месту ее проведения пришло "не менее 150 человек", отметили в СК.

"При этом ранее Галямина неоднократно привлекалась к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ, в течение предшествующих 180 суток, нарушая требования действующего законодательства, - говорится в пресс-релизе. - Действия Галяминой, направленные на неоднократное пренебрежение нормами административного законодательства, носят умышленный характер и подлежат оценке с точки зрения Уголовного кодекса Российской Федерации".

Юлия Галямина - российский политик, общественный деятель, журналист, учредитель газеты "Наш Север". Она кандидат филологических наук, научный сотрудник МГУ и преподаватель Высшей школы экономики, депутат совета Тимирязевского района.

Она участвовала в протестах 2019 года за честные выборы в Мосгордуму и сама пыталась добиться регистрации кандидатом в городское заксобрание. После этого она стала одной из соответчиц по искам к предполагаемым организаторам летних протестов, от которых московские предприятия, полиция и прокуратуры добивались компенсации ущерба.

15 июля Таганский суд ее оштрафовал на 200 000 рублей за одиночный пикет в поддержку журналиста Ильи Азара. Она была задержана вместе с несколькими другими депутатами 29 мая у здания ГУ МВД Москвы на Петровке. Суд признал ее виновной в повторном нарушении правил проведения публичных мероприятий (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ).