Мужчина, напавший с ножом на священников в Москве, осужден на 1,5 года

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Басманный районный суд Москвы приговорил 27-летнего жителя Липецка Ефима Ефимова к полутора годам лишения свободы за нападение с ножом на священников, совершенное в феврале в храме святителя Николая по Бакунинской улице.

"Он осужден за совершение преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия), п.п. "а,в", ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений, с применением предметов, используемых в качестве оружия)", - сообщили в прокуратуре Москвы в четверг.

С учетом позиции государственного обвинителя Басманной межрайонной прокуратуры суд приговорил Ефимова к одному году шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, отметили в ведомстве.

16 февраля 2020 года Ефимов проник в помещение храма святителя Николая в Покровском по улице Бакунинской, где в это время проходила утренняя служба, а затем и в алтарь.

В ответ на требование священника покинуть алтарь, Ефимов нанес ему удар ножом в плечо. Подбежавшего второго служителя церкви нападавший также дважды ударил ножом. Ефимов был задержан на месте преступления.

После задержания Ефимов заявил, что не готовился к преступлению заранее. "Не с той ноги встал. Я проснулся, мне как-то не особо... радостности не было. Не выбирал храм, а вошел в тот, рядом с которым находился", - пояснил он мотивы своего поступка на допросе. Также сообщалось, что у злоумышленника нашли при себе сверток марихуаны.