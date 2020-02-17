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Напавший на прихожан храма в Москве пояснил мотивы своего поступка

Напавший на прихожан храма в Москве пояснил мотивы своего поступка
Сотрудник полиции у храма Святителя Николая, где мужчина ранил ножом двух прихожан
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Ранивший двух прихожан столичного храма в воскресенье, 16 февраля, мужчина не выбирал заранее место преступления, сообщил задержанный на опубликованной на сайте МВД России в понедельник видеозаписи допроса.

"Не с той ноги встал. Я проснулся, мне как-то не особо... радостности не было. Не выбирал храм, а вошел в тот, рядом с которым находился", - сказал задержанный.

По его словам, он не готовился к преступлению заранее. Он сообщил, что изъятый с места преступления нож мужчина приобрел в декабре прошлого года, а перчатки "нашел на ходу". Задержанный рассказал, что проживает в хостеле на станции метро "Партизанская". В день совершения преступления он шел на работу.

По словам мужчины, накануне он пил пиво. При этом иногда употребляет наркотические вещества. "Ну бывает, марихуану", - ответил задержанный на соответствующий вопрос правоохранителей.

На вопрос о собственной вменяемости мужчина ответить затруднился. "Ну может что-то с головой у меня есть. Я-то не знаю. Я не врач", - сказал он.

Ранее источник "Интерфакса", близкий к РПЦ, говорил, что напавший с ножом на прихожан мужчина готовил преступление и рассчитывал, что оно вызовет серьезный общественный резонанс.

Инцидент в храме святителя Николай Чудотворца

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сказала "Интерфаксу" накануне, что по факту нападения на граждан в храме на Бакунинской улице в отношении мужчины 1993 года рождения возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ "Хулиганство" и ст. 116 УК РФ "Побои".

Ранее сообщалось, что злоумышленник вошел в алтарь храма святителя Николая Чудотворца и нанес ножевые ранения двоим мужчинам. Находившиеся в храме люди помешали нападавшему скрыться.

Прибыв на место происшествия, сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемого, которым оказался 26-летний ранее не судимый житель Липецка. У него были изъят нож, перчатки и сверток с веществом растительного происхождения. Исследование показало, что это марихуана.

Как отметила представитель МВД, расследованием уголовного дела занимаются сотрудники следователи УВД по ЦАО столичного главка полиции. "Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Следствие планирует обратиться с ходатайством в суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавила Волк.

МВД Москва

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