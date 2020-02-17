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У напавшего на прихожан храма в Москве была с собой марихуана

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - У мужчины, ранившего двух прихожан в воскресенье в храме Святителя Николая в Москве, был с собой сверток марихуаны, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, такой результат показало проведенное исследование вещества.

Согласно опубликованной на сайте фотографии, на месте происшествия был изъят складной перочинный нож.

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Как отметила представитель МВД, расследованием уголовного дела занимаются сотрудники следственной части следственного управления УВД по Центральному административному округу (ЦАО) Главного управления МВД по Москве.

Нападавший задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, следствие планирует просить суд о его аресте.

Ранее сообщалось, что по факту нападения мужчины 1993 года рождения на прихожан возбуждено уголовное дело по статьям о хулиганстве и побоях.

Официальный представитель МВД РФ сообщала "Интерфаксу", что на месте происшествия были изъяты нож и перчатки, принадлежавшие задержанному, у которого также обнаружили сверток с веществом растительного происхождения.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции по горячим следам задержали 26-летнего жителя Липецкой области, который утром 16 февраля вошел в здание храма на Бакунинской улице и напал с ножом на двух человек. Пострадавшие были направлены в медучреждения.

Москва

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