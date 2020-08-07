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Выступление Ефремова в суде запланировали на 11 августа

Выступление Ефремова в суде запланировали на 11 августа
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Актер Михаил Ефремов во вторник, 11 августа, может дать в Пресненском суде Москвы показания по делу о смертельном ДТП с его участием, передал корреспондент "Интерфакса".

Судья Елена Абрамова объявила, что заседание отложено на 11 августа, 14:00, а также предупредила защиту артиста о необходимости подготовить свои доказательства, в том числе допрос самого подсудимого актера.

На сегодняшнем заседании стороны допросили двух свидетелей обвинения.

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Ефремов обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

ДТП с актером произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который въехал Ефремов. В момент случившегося артист находился в состоянии опьянения, а его автомобиль, как установило следствие, был исправен.

Актер не признает вину, потому что, по его утверждению, ничего не помнит.

Накануне в суде была показана запись с видеорегистратора сотрудника ДПС, который работал на месте автоаварии. На записи он спрашивает у Ефремова выпил ли актер и находился ли он за рулем. На оба вопроса Ефремов ответил утвердительно.

ДТП с участием Михаила Ефремова в Москве

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Хроника 08 июня – 07 августа 2020 годаДТП с участием Михаила Ефремова
Михаил Ефремов Сергей Захаров Москва

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