Ефремов на видео ДПС признал управление машиной в момент аварии

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, после аварии признался, что был за рулем автомобиля, это следует из видеозаписи с нагрудного регистратора сотрудника ДПС, передает корреспондент "Интерфакса" из зала Пресненского суда Москвы.

В четверг в суде была показана запись с видеорегистратора сотрудника ДПС, который работал на месте аварии. На записи он спрашивает у Ефремова, выпил ли актер и находился ли он за рулем. На оба вопроса Ефремов ответил утвердительно.

Накануне Ефремов заявил в суде, что не признает вину, добавив, что "ничего не помнит".

В ходе заседания было, отсмотрено около 10 видеозаписей очевидцев и сотрудников ДПС. Сам Ефремов внимательно смотрит видео, но никак не реагирует и не комментирует их.

Помимо просмотра видеозаписей, в четверг суд допросил пять свидетелей. Среди них был исследовавший машину актера эксперт Владимир Строгалев, который заявил, что автомобиль Ефремова был технически исправен до момента ДТП. По словам второго эксперта, сработавшая на пассажирском месте подушка безопасности никак не связана с датчиком на кресле, поэтому ее раскрытие в машине актера не означает, что этом сидении кто-то был в момент ДТП.

В суде помимо экспертов выступил сотрудник бара, куда часто приходил Ефремов."Он (Ефремов - ИФ) приходил два-три раза в неделю, но алкоголь пил не всегда. Иногда заходил и поесть. (...) В этот день он был у нас дважды. В первый раз мне показалось, что Михаил Олегович - наш дорогой гость - в состоянии опьянения. Поэтому я пошел его провожать. По пути домой Ефремов купил две бутылки пива и сигареты", - сказал сотрудник заведения.

ДТП с актером произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который въехал Ефремов. В момент аварии артист находился в состоянии опьянения. Актер обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.