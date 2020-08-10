Адвокат Ефремова сообщил о проблемах с сердцем у артиста

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Защита актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, сообщила о проблемах с сердцем у артиста.

"Последнее время (у Ефремова - ИФ) ухудшилось состояние здоровья. Проблемы с сердцем. Вчера было тяжелое состояние, но он отказался вызвать (скорую - ИФ), потому что не хочет. Он говорит "будь что будет", - заявил в понедельник "Интерфаксу" адвокат актера Эльман Пашаев.

Защитник отметил, что еще не знает, сможет ли его подзащитный принять участие в судебном процессе 11 августа. Как ожидается, во вторник в ходе судебного разбирательства должен состояться допрос самого актера.

В конце июня информированный источник сообщал "Интерфаксу", что Ефремов жаловался на боли в сердце и вызывал по этой причине скорую помощь. "Медики осмотрели артиста, оказали помощь, однако госпитализировать не стали", - рассказал тогда собеседник агентства.

Дело Ефремова

Ефремов обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ).

ДТП с актером произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который въехал Ефремов. В момент случившегося артист находился в состоянии опьянения, а его автомобиль, как установило следствие, был исправен.

Актер не признает вину, потому что, по его утверждению, ничего не помнит.