Фургал остался в СИЗО без икон и книг

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал остался в СИЗО без икон, которые ему пытались присылать люди.

"Люди присылали ему (Фургалу -ИФ) иконы, ему об этом сообщили, но их всех вернули, потому что они не соответствовали размерам, есть четко установленные размеры, под которые они не подошли", - написала член столичной ОНК Ева Меркачева в фейсбуке.

Она отметила, что он до сих пор не получил и ни одной книги.

"Фургал также не получил до сих пор ни одного письма, просит не присылать продукты, потому что их скопилось очень много", - сказала Меркачева.Она также сообщила, что фигуранту, проходящему по делу Фургала, Николаю Мистрюкову была сделана операция. "Он жив, ему сделали операцию, (...) нам сказали, что даже никакой онкологии не было, но он считает, что была. В ближайшее время он сможет выяснить окончательный диагноз", - сообщила член ОНК.