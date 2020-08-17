Суд арестовал у Фургала 3 млн рублей и две машины

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Мосгорсуд арестовал у бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 3 млн рублей, Toyota Land Cruiser и Lexus. Это решение суд принял по апелляции защиты на решение Басманного суда от 21 июля.

Фургал попросил суд вернуть деньги собственнику. По его словам, они принадлежат его бывшей жене Ларисе Стародубовой, а не ему. По его словам, эти деньги предназначены на учебу и проживание их сына.

30 июля семья Фургала начала сбор средств, чтобы нанять ему адвокатов и оплатить их работу. Как говорила пресс-секретарь экс-губернатора, у его родственников были арестованы все счета и изъяты документы на все имущество.

Фургала задержали 9 июля по обвинению в организации заказных убийств предпринимателей. Он вину не признает. 20 июля президент Владимир Путин отправил его в отставку в связи с утратой доверия.