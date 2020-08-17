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Суд арестовал у Фургала 3 млн рублей и две машины

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Мосгорсуд арестовал у бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 3 млн рублей, Toyota Land Cruiser и Lexus. Это решение суд принял по апелляции защиты на решение Басманного суда от 21 июля.

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Фургал попросил суд вернуть деньги собственнику. По его словам, они принадлежат его бывшей жене Ларисе Стародубовой, а не ему. По его словам, эти деньги предназначены на учебу и проживание их сына.

30 июля семья Фургала начала сбор средств, чтобы нанять ему адвокатов и оплатить их работу. Как говорила пресс-секретарь экс-губернатора, у его родственников были арестованы все счета и изъяты документы на все имущество.

Фургала задержали 9 июля по обвинению в организации заказных убийств предпринимателей. Он вину не признает. 20 июля президент Владимир Путин отправил его в отставку в связи с утратой доверия.

Акции в поддержку Фургала на Дальнем Востоке

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