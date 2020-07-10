Губернатор Сергей Фургал арестован

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств и покушении на убийство, сообщил корреспондент "Интерфакса" из зала суда в пятницу.

"Суд постановил: удовлетворить ходатайство следствия в отношении Фургала об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 9 сентября 2020 года", - огласил решение судья Артур Карпов.

Защита обжалует решение суда о заключении под стражу. "Будем обжаловать", - заявила "Интерфаксу" один из четверых адвокатов губернатора.

Басманный суд Москвы рассматривал ходатайство следствия об аресте губернатора в закрытом режиме, поскольку СК заявил, что нескольким участникам процесса поступали угрозы и они находятся под государственной защитой.

На открытой части процесса, где присутствовала пресса, Фургал рассказал, что содержит двоих сыновей, которым 29 и 19 лет. Младший учится в МГУ, а старший – в Хабаровском филиале РАНХиГС.

Как сообщил журналистам защитник губернатора Борис Кожемякин, в ходе судебного заседания Фургал отверг все обвинения и заявил о своей непричастности к инкриминируемым преступлениям.

Защита и Фургал просили суд избрать ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске и доставлен в Москву.

Версия следователей

По версии следствия, хабаровский губернатор организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов – Евгении Зори и Олега Булатова – в 2004-2005 годах. По данным СКР, он также проверяется на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского края, а также Амурской области.

СК предъявил Фургалу обвинение в совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и пп. "б", "ж", "з" ч. 2 ст. 105; ч. 3 ст. 33, пп. "а", "б", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, организация убийств).

Как сообщили в СКР, четверо фигурантов уголовного дела уже находятся под арестом. Соучастники, утверждает следствие, дали показания на Фургала как организатора преступлений.

Фургал вступил в должность губернатора Хабаровского края в сентябре 2018 года.