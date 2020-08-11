Участники акции протеста у посольства Белоруссии в Москве стали расходиться

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Собравшиеся у посольства Белоруссии в Москве участники акции протеста начали расходиться, передает корреспондент "Интерфакса" с места событий.

Большая часть протестующих покинула Маросейку, где находится здание посольства, однако небольшие группы молодых людей продолжают оставаться на месте.

Митингующие прикрепили плакаты с лозунгами на забор здания церкви Космы и Дамиана Ассийских, расположенной напротив посольства Белоруссии.

Ранее сообщалось, что несколько десятков человек собрались у посольства Белоруссии в Москве в знак протеста против результатов выборов в республике. Один человек был задержан полицией.