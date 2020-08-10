Участник акции у посольства Белоруссии задержан в Москве

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - В районе проведения акции протеста у посольства Белоруссии в Москве начались задержания, передает корреспондент "Интерфакса" с места событий.

Полицейскими был задержан молодой человек на улице Маросейка, где расположено здание посольства.

Тем временем, количество собравшихся на акцию протеста людей увеличивается. Люди скандируют лозунги.

Ранее сообщалось, что несколько десятков человек собрались у посольства Белоруссии в Москве в знак протеста против объявленных предварительных результатов президентских выборов.