Активисты в масках устроили акцию у посольства Белоруссии в Москве

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Несколько десятков человек собрались у посольства Белоруссии в Москве, передает корреспондент "Интерфакса" с места событий.

Они протестуют против итогов президентских выборов в Белоруссии, в руках держат флаги и плакаты с политическими лозунгами. Некоторые из собравшихся стоят с цветами. На большинстве участников акции надеты маски.

На месте дежурят сотрудники полиции и Росгвардии, которые предупреждают граждан через громкоговорители о необходимости прекратить стихийную акцию и не мешать проходу других граждан.

Проезжающие мимо по улице Маросейка автомобили сигналят в знак поддержки собравшихся, на что участники стихийной акции отвечают аплодисментами.

Помимо полиции, на месте находятся журналисты.

Между тем в Минске снова начали задерживать протестующих. В Киеве у посольства Белоруссии произошла потасовка, задержаны пять человек.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Тихановская - 10,9%.