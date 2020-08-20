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"Сбермаркет" запустил экспресс-доставку продуктов в Москве

Время доставки одного заказа - от 20 минут

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Сервис доставки "Сбермаркет" запустил экспресс-доставку продуктов в Москве. Первым партнером сервиса в новом сегменте стала сеть магазинов "Вкусвилл".

Время доставки одного заказа составит от 20 минут. "Мы видим запрос со стороны нашей аудитории на новые услуги - они хотят иметь возможность в одном сервисе покупать продукты онлайн с доставкой на дом не только на длительный срок (1-2 недели), но и делать быстрые покупки с экспресс-доставкой", - сказал операционный директор "Сбермаркета" Артур Саркисов, процитированный в сообщении.

"В Москве мы запускаем новый проект доставки продуктов вместе с нашими партнерами из "Вкусвилла", в дальнейшем рассматриваем возможность расширения в других сегментах - товары для дома, для детей, зоотовары", - отметил Саркисов.

"Сбермаркет" (принадлежит Сбербанку) специализируется на доставке товаров из продовольственных магазинов. С июля сервис вышел в непродовольственный сегмент. Компания обеспечивает доставку из более 40 сетей, включая Metro, "Ленту" и "Ашан".

Сбермаркет Вкусвилл Артур Саркисов Москва Сбербанк

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