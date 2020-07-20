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"Сбермаркет" начал подключение непродовольственных ритейлеров с Yves Rocher

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Сервис "Сбермаркет", занимающийся доставкой товаров из продовольственных сетевых магазинов, выходит в непродовольственный сегмент. Первым партнером компании в non-food стала сеть Yves Rocher.

Ранее сервис фокусировался на доставке продуктов питания и товаров первой необходимости. "Сбермаркет" сотрудничает с 35 продовольственными ритейлерами, включая федеральные сети Metro, "Ленту" и "Ашан". По итогам II квартала 2020 года сервис вошел в число лидеров российского e-grocery: его оборот вырос в 15,6 раза по сравнению с показателем за II квартал 2019 года, до 5,2 млрд рублей.

"Мы рассчитываем, что до конца года новое направление - доставка товаров из непродовольственных магазинов - может составить до 5% от общего оборота компании", - отметил операционный директор "Сбермаркета" Артур Саркисов, процитированный в сообщении компании.

На первом этапе сделать заказ в Yves Rocher смогут клиенты "Сбермаркета" в Москве. Позднее партнеры намерены расширить географию сотрудничества и запустить доставку товаров французского бренда в городах-миллионниках.

"Сбермаркет" - сервис доставки продуктов и товаров первой необходимости из магазинов. Он создан на базе онлайн-сервиса доставки Instamart, который в сентябре 2019 года вошел в экосистему Сбербанка.

Сеть косметики Yves Rocher в России объединяет 451 магазин. Продукция реализуется через три канала продаж: монобрендовые бутики, собственный сайт и печатные каталоги.

Yves Rocher Сбербанк Сбермаркет

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