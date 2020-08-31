"Магнит" запустил экспресс-доставку продуктов в партнерстве с Delivery Club

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Ритейлер "Магнит" запустил экспресс-доставку продуктов из своих магазинов в партнерстве с Delivery Club.

Курьеры Delivery Club уже начали доставлять заказы из 10 магазинов "у дома" "Магнит" в Москве, до конца 2020 года доставка будет доступна во всех районах Москвы, Санкт-Петербурга, а также в 15 крупнейших городах России, сообщил ритейлер.

На первом этапе Delivery Club будет не только заниматься доставкой, но и собирать заказы в магазинах "Магнит" силами отдельных сотрудников-комплектовщиков. Позднее эта функция перейдет к работникам ритейлера, которых обучат процессу сборки. Чтобы поддерживать высокое качество выполнения заказов, "Магнит" установит для комплектовщиков специальные KPI.

В Москве пользователи Delivery Club могут заказать весь ассортимент участвующих в проекте магазинов "у дома" "Магнит" кроме табачных изделий, алкоголя и пиротехники. Это свежие овощи, фрукты, молочная, мясная продукция, кондитерские изделия, напитки, корма для животных, бытовая химия и др. (всего – около 5 тыс. товарных позиций). Минимальной суммы заказа нет, стоимость доставки на текущий момент составляет 149 рублей. В дальнейшем она будет варьироваться: чем сумма заказа больше, тем дешевле доставка, вплоть до бесплатной. Все заказы будут доставляться бесконтактным способом. Время доставки составляет 30-45 минут.

Сотрудничество с Delivery Club позволит "Магниту" сделать следующий большой шаг в развитии e-commerce, привлечь новых клиентов, повысить лояльность и частоту контактов покупателей с розничной сетью, отмечается в сообщении.

Эксперименты в области e-grocery

"Магнит" – крупнейший по числу магазинов и второй по выручке ритейлер в России. На конец июня под управлением компании было 20 894 магазинов, включая 14 581 магазинов "у дома".

До недавнего времени у "Магнита" не было крупных проектов в области e-grocery. Эксперименты в этой области ритейлер начал в прошлом году: весной компания запустила пилотные проекты по доставке товаров из своих магазинов совместно с партнерами. В частности, в Краснодаре был запущен сервис доставки продовольственных и непродовольственных товаров из супермаркетов "Магнит" вместе с компанией Broniboy. В Москве партнером ритейлера стал сервис доставки iGooods.

Первые шаги в онлайн-продажах

В своем годовом отчете ритейлер сообщал, что может сделать "первые шаги" в развитии онлайн-продаж в 2020 году.

В мае ритейлер запустил пилотный проект доставки из 18 супермаркетов в Ростове-на-Дону и Волгограде совместно с Pony Express, а также тестовую экспресс-доставку продуктов совместно с "Яндекс.Лавкой" (две тестовые точки "Яндекс.Лавки" открылись в Москве, "Магнит" обеспечивает подавляющую часть ассортимента этих складов партнера).

В начале мая "Магнит" объявил, что назначил исполнительным директором Флориана Янсена – бывшего CEO онлайн-ритейлера Lamoda. Вместе с ним в "Магнит" перешли несколько топ-менеджеров из Lamoda. Новая команда возглавит процесс масштабной цифровой трансформации "Магнита", объявил ритейлер. В ее задачи, в частности, входит запуск эффективной омниканальной платформы в ответ на изменяющиеся потребности покупателей.

На телефонной конференции в июле президент и CEO "Магнита" Ян Дюннинг говорил, что в ноябре компания планирует запустить первый пилотный проект по собственной доставке продуктов питания.

"Рынок онлайн-торговли продуктами питания очень быстро растет, в первую очередь в крупных городах, поэтому нам важно обеспечить покупателям интересное предложение в этом сегменте", - отметил заместитель генерального директора, исполнительный директор "Магнита" Флориан Янсен, комментируя сотрудничество с Delivery Club (его слова процитированы в сообщении компании).

"Партнерство с Delivery Club – наш следующий шаг в создании омниканальной системы взаимодействия с покупателями", - заявил он.

"Требования потребителей к скорости доставки растут. Мы видим, что они хотят быстро получать не только необходимые в моменте продукты питания, но и большие заказы, сопоставимые с полноценным походом в магазин", - отметил руководитель фудтех-направления "О2О Холдинга" Гюванч Донмез. ("О2О Холдинг" – совместное предприятие Mail.ru Group и Сбербанка, куда входит Delivery Club).

По его словам, первую потребность пользователей компания решит благодаря сотрудничеству с работающим по модели dark stores сервисом "Самокат", запуск же доставки силами своих курьеров из продовольственных сетей закрывает вторую потребность.

"Наша экспертиза в логистике и скорость доставки вместе с большим ассортиментом магазинов "Магнит" уже в 2020 год дадут доступ к экспресс-доставке продуктов жителям десятков городов страны", - отметил Донмез.