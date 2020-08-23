Собянин заявил, что коронавирус в Москве не отступает

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Коронавирус в столице не отступает, ждать всеобщей вакцинации придется еще не один месяц, заявил в субботу мэр Москвы Сергей Собянин.

"Ситуация хорошая с точки зрения ее стабильности, потому что мы раскрыли практически весь город. Мы не увидели какого-то всплеска серьезного по заболеваемости. С другой стороны, ежедневно около 700 заболевших выявляется каждый день. И от 300 до 400 человек госпитализируется", - рассказал Собянин в интервью каналу "Россия 1" (ВГТРК).

Он продолжил: "Это о чем говорит? Это говорит о том, что проблема остается, по крайней мере до вакцинации. Я имею в виду вакцинацию от коронавируса, полную, массовую. Все равно надо будет остерегаться и принимать меры соответствующие".

По словам Собянина, до массовой вакцинации еще далеко.

"Пройдут месяцы и месяцы, несмотря на то, что вакцина зарегистрирована. Будут проходить пострегистрационнные исследования, будут запускаться в гражданский оборот сначала небольшие партии. Все равно, это несоизмеримо с тем, сколько мы прививаем от гриппа", - добавил он.