Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:09Заразились
на 22.08В России 951 897+4 921В мире 23 203 532+254 298

Собянин заявил, что коронавирус в Москве не отступает

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Коронавирус в столице не отступает, ждать всеобщей вакцинации придется еще не один месяц, заявил в субботу мэр Москвы Сергей Собянин.

"Ситуация хорошая с точки зрения ее стабильности, потому что мы раскрыли практически весь город. Мы не увидели какого-то всплеска серьезного по заболеваемости. С другой стороны, ежедневно около 700 заболевших выявляется каждый день. И от 300 до 400 человек госпитализируется", - рассказал Собянин в интервью каналу "Россия 1" (ВГТРК).

Он продолжил: "Это о чем говорит? Это говорит о том, что проблема остается, по крайней мере до вакцинации. Я имею в виду вакцинацию от коронавируса, полную, массовую. Все равно надо будет остерегаться и принимать меры соответствующие".

По словам Собянина, до массовой вакцинации еще далеко.

"Пройдут месяцы и месяцы, несмотря на то, что вакцина зарегистрирована. Будут проходить пострегистрационнные исследования, будут запускаться в гражданский оборот сначала небольшие партии. Все равно, это несоизмеримо с тем, сколько мы прививаем от гриппа", - добавил он.

Москва Сергей Собянин коронавирус

Новости

За сутки в Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом

Станцию "Рижская" московского метро закрыли на год

Ряд улиц в центре Москвы перекроют в связи с ночным забегом

Еще 10 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Беременную актрису Вилкову задержали за пикет в поддержку Навального

В Москве за сутки скончались 12 пациентов с коронавирусом

Пандемия коронавируса

Собянин рассказал о порядке действий при выявлении COVID-19 у школьников в Москве

ДТП с участием Михаила Ефремова

Супруга Ефремова дала показания в суде в качестве свидетеля

На депутата Мосгордумы Шереметьева завели дело о мошенничестве

Пандемия коронавируса

В мэрии Москвы отрицают планы о новом локдауне

В мэрии Москвы отрицают планы о новом локдауне
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');