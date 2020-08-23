Что произошло за день: воскресенье, 23 августа

Не отступающий в Москве коронавирус и Лукашенко с автоматом

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Новая акция протеста оппозиции проходит в Минске. По разным оценкам, на улицы вышли 100-200 тысяч человек. Люди собрались на площади Независимости, часть манифестантов дошла до резиденции президента Белоруссии. Спустя час протестующие ушли. Как стало известно, в это же время в резиденцию прилетел Александр Лукашенко. На видео запечатлено, как он выходит из вертолета в бронежилете с оружием в руках. Между тем военные оцепили музей войны в Минске, Минобороны страны взяло под охрану памятники погибшим в Великой отечественной войне из-за акций под бело-красно-белыми флагами.

- В России за сутки выявлено 4 852 заболевших коронавирусом. В столице 611 новых случаев COVID-19, и пандемия не отступает. Как заявил Сергей Собянин, проблема в Москве остается, по крайней мере до вакцинации.

- Подписан контракт на поставку дополнительной партии С-400 Турции. В пресс-службе "Рособоронэкспорта" уточнили, что подписанное в 2017 году соглашение предполагает опцион на поставку дополнительной партии систем. Второй контракт в стадии обсуждения, его подпишут, как ожидается, в 2021 году.

- Юлия Тимошенко заразилась COVID-19. Как сообщила пресс-секретарь экс-премьера Украины, состояние Тимошенко оценивается как тяжелое.