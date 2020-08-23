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Полиция насчитала семь пострадавших в аварии в новой Москве

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В результате столкновения автобуса и грузовика на Калужском шоссе в Москве пострадали семь человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного управления полиции.

"В настоящее время семь граждан, направленны для оказания помощи в медучреждение", - сказали в пресс-службе.

Между тем, в департаменте транспорта Москвы заявили "Интерфаксу", что в результате ДТП в автобусе пострадали 12 человек.

Ранее сообщалось, что в аварии пострадали два человека, погибших нет.

По данным полиции, в настоящее время ряд граждан осматривают специалисты. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Москва Новая Москва Калужское шоссе МВД

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