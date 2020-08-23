Число пострадавших в ДТП в новой Москве выросло до восьми

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Число пострадавших в ДТП с участием автобуса и грузовика на Калужском шоссе в Москве увеличилось до восьми, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.

В свою очередь источник, знакомый с ситуацией, сообщал "Интерфаксу", что по уточненным данным, в результате серьезного ДТП на Калужском шоссе в больницы Москвы направлены 13 человек.

"Среди госпитализированных два подростка в возрасте 15 и 17 лет, а также водитель грузового автомобиля, по вине которого произошло ДТП", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что госпитализированные находятся в удовлетворительном состоянии, у них легкие ушибы и травмы.

"В момент ДТП в автобусе находилось 25 пассажиров, травмы и ушибы были получены в результате падения в салоне из-за столкновения с грузовиком", - добавил источник.

В департаменте транспорта столицы сообщали, что причиной ДТП на Калужском шоссе могли стать отказавшие тормоза грузовика.