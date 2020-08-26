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Линейки 1 сентября в Москве пройдут только для первоклассников

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Торжественные мероприятия в московских школах по случаю Дня знаний 1 сентября пройдут только для первоклассников, сообщается в среду на сайте мэрии столицы.

"Общешкольные линейки отменены, чтобы снизить количество контактов между учениками разных классов. Также изменится расписание занятий в школах, чтобы параллели не пересекались между собой. Все это позволит провести День знаний для тех, кому он особенно важен, - первоклассников. Для них проведут локальные торжественные мероприятия", - говорится в сообщении.

В мэрии уточнили, что учеников со второго по 11-й классы 1 сентября ждут классные часы.

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"Общешкольных звонков для всех классов не будет. Перемены на этажах организуют для классов отдельно", - отмечает городская администрация.

Расписание занятий составят таким образом, чтобы ученики младших классов приходили пораньше. "Ведь их, как правило, сопровождают родители, а изменение графика учебы может создать сложности и наложиться на рабочий режим взрослых. Там, где это возможно, будут открыты дополнительные входы в здания школ", - отмечается в сообщении.

Мэрия предупреждает, что допуск посторонних на территорию школ ограничат, исключение составят родители учеников или иные доверенные лица.

Власти Москвы неоднократно заявляли, что новый учебный год в школах начнется 1 сентября в очном режиме. Повсеместное дистанционное обучение не предполагается ни по отдельным предметам, ни в отдельных образовательных учреждениях.

В то же время московские ученики по желанию смогут продолжить дистанционное обучение, для этого необходимы решение их родителей и письменное заявление классному руководителю.

Москва

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