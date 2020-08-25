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Школам запретили собирать с классов деньги на термометры и санитайзеры

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Школы не должны требовать с родителей деньги на термометры и санитайзеры, так как расходы на их покупку возложены на региональные бюджеты, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

"Мы направили соответствующее письмо о том, что такого нельзя делать и средства на это должны быть предоставлены в региональных бюджетах", - сказал Кравцов на онлайн-встрече с лидером "Справедливой России" Сергеем Мироновым. Слова министра во вторник приводит пресс-служба лидера "эсеров".

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В пресс-службе сообщили, что тему школьных поборов на встрече с главой Минпросвещения Миронов поднял из-за обращений родителей, жалующихся на то, что в школах "собирают деньги с родителей на термометры, санитайзеры и прочее".

Помимо этого, в ходе встречи Кравцов также заявил, что "в ходе непростых дискуссий с Роспотребнадзором удалось найти компромисс" относительно организации учебного процесса в школах.

"Удалось исключить требование, чтобы в одном классе было не более 25 человек. Также школы будут поделены на участки, в которых будут учиться разные потоки, например, шестые классы могут отдельно огораживаться в своей рекреации", - сказал министр.

Минпросвещения РФ

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