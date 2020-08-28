Минкультуры пообещало помочь иностранным студентам вернуться в Россию

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Российское Министерство культуры попросило творческие вузы предоставить списки иностранных студентов, чтобы можно было организовать их возвращение в Россию на учебу, несмотря на закрытые границы. О таком запросе рассказал ректор ГИТИСа Григорий Заславский.





По его словам, Минкультуры обещало помочь вузу с возвращением таких студентов и такое решение "будет индивидуально организовано по каждому вузу".

Когда студенты-иностранцы приедут в Россию, их поместят на карантин и первые две недели они будут учиться дистанционно, добавил Заславский.

Ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий в свою очередь сообщил, что по предварительной информации, поступившие на первый курс студенты смогут приехать в Россию в сентябре, а старшекурсники - к октябрю.

Ректор Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова Владимир Малышев отметил, что к началу учебного года 1 сентября иностранных студентов вузы "точно не дождутся". Для них с 1 сентября вузы организуют дистанционное обучение.

19 августа Минобрнауки объявило о двухнедельном карантине для иностранных студентов, но добавило, что вопросы пересечения границы в условиях пандемии в компетенцию ведомства не входят. Чтобы студент вернулся учиться в Россию, граница его страны с Россией должна быть открыта.

В тот же день "Коммерсантъ" сообщил, что студенты из Казахстана подписали коллективное обращение к российскому правительству, МИД и ФСБ с просьбой включить учебу в список оснований для въезда в Россию. Они указали, что десятки тысяч студентов не могут полноценно учиться в российских вузах, а дистанционная учеба делает их неконкурентоспособными по сравнению с "очниками".

В 2019/20 учебном году в России учились 297 993 иностранных студента. Среди них больше всего граждан Казахстана, Туркмении, Узбекистана, Китая, Таджикистана, Украины, Индии, Белоруссии, Азербайджана и Киргизии.