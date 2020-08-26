За сутки в Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Число умерших от коронавируса в Москве за сутки увеличилось с 4764 до 4776, скончались еще 12 человек, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в среду.

"В Москве скончались 12 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба.

По последним данным, в Москве выявлена более 259 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели около 208 тыс. человек.