Еще 4 военных медцентра для борьбы с COVID-19 заработают в сентябре

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Еще четыре многофункциональных военных медцентра для борьбы с коронавирусной инфекцией будут введены в эксплуатацию в сентябре. Об этом сообщила руководитель департамента строительства Минобороны РФ Марина Балакирева

С их учетом всего в этом году военным ведомством будет построено 24 лечебных заведения на территории России, заявила Балакирева во время конференции "Военно-строительный комплекс Минобороны" на форуме "Армия-2020"

"За два месяца с апреля по май для борьбы с COVID-19 было построено 16 многофункциональных медицинских центров на территории Российской Федерации от Камчатки до Калининграда, на сегодняшний день таких центров построено 20, в сентябре будет завершено строительство еще четырех медицинских центров в Пскове, Великих Луках, Кызыле и Североморске", - сказала Балакирева.

Она отметила, что с 2017 года объемы строительства в Минобороны увеличилось на 20%, а "с 2012 года увеличилось в семь раз, за это время было построено около 20 тысяч зданий и сооружений разного назначения общей площадью более 10 миллионов квадратных метров".

По словам Балакиревой, построены разные объекты, в том числе жилищно-коммунальные, социальные и спецобъекты. В том числе, инфраструктура космодрома Плесецк, Новороссийской военно-морской базы, пункты базирования Каспийской флотилии, места размещения радиолокационных станций, северные аэродромы, базовые военные городки на территории РФ. Реализован план строительства инфраструктуры для арктической группировки.