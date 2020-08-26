В России за сутки выявлено 4 676 заболевших коронавирусом

Санитарная обработка школы в Москве Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией нового типа в России составил - 4 676, сообщает оперштаб.

Суточный прирост в России демонстрирует минимальное значение с апреля третий день подряд, продолжая снижение. Так, накануне в России было 4 696 новых случаев, а в понедельник - 4 744, и каждый раз показатель оказывался самым низким за последние четыре месяца.

Всего в стране на сегодня 970 865 эпизодов коронавируса.

Новые эпизоды регистрировались в 85 регионах страны. В Москве за сутки 640 новых заболевших, 11 смертей и 1389 выздоровевших.

Еще 181 новый случай COVID-19 зафиксирован в Санкт-Петербурге, 143 - в Московской области, 130 - в Ростовской области, 129 - в Нижегородской области, 122 - в Свердловской области

В стране в целом за сутки скончались 115, за весь период зафиксировано 16 683 летальных исхода,

Выздоровело 786 150 пациентов, в том числе 6 403 за последние сутки.