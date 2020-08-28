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В Москве арестовали троих фигурантов дела экс-директора РКК "Энергия"

В Москве арестовали троих фигурантов дела экс-директора РКК "Энергия"
Гендиректор НПП "Исток" Александр Борисов
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Бабушкинский суд Москвы отправил под арест троих фигурантов уголовного дела о мошенничестве в отношении бывшего экс-директора ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимира Солнцева.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда, по 3 октября арестован генеральный директор НПП (научно-производственное предприятие) "Исток" имени Шокина Александр Борисов, а также еще двое фигурантов - Степан Прохоров и Александр Прохоров.

Ранее в пятницу на аналогичный срок был арестован сам Солнцев.

Всем четверым вменяется особо крупное мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Уголовное дело связано с хищениями при реализации контракта на поставку электронно-компонентной базы (ЭКБ) для модуля Международной космической станции. Сумма ущерба по делу, предварительно установленная следствием, превышает 1 млрд руб.

Солнцев не признает вину и настаивает, что реализация контракта проходила с соблюдением законодательства и всех необходимых процедур.

Согласно материалам уголовного дела, оглашенным в Бабушкинском суде, всего в деле фигурирует семь человек, трое из которых уехали из России и объявлены в розыск.

РКК Энергия Владимир Солнцев Александр Борисов Степан Прохоров Александр Прохоров

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