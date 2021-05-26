Похищенный у "Роскосмоса" миллиард рублей отмыли в Гонконге и ОАЭ

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Управление СКР по Московской области завершило основные следственные действия по делу о хищении более 1 млрд рублей у "Роскосмоса", выделенных на закупку электро-компонентной базы (ЭКБ) для научно-энергетического модуля (НЭМ) МКС, следователи установили, что похищенное было отмыто в ОАЭ и Гонконге, пишет в среду "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По данным издания, по делу проходят восемь человек. Среди фигурантов - тогдашние гендиректор ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Владимир Солнцев, его заместитель Степан Прохоров, советник Михаил Игнаткин, заместитель гендиректора по материально-техническому обеспечению РКК Александр Прохоров, гендиректор АО "НПП "Исток" Александр Борисов, а также руководители ООО "Микроком" Ирина Попова, ЗАО "НПП "Магратеп" Олег Морозов и ООО "Альянс Трейд" Андрей Остапович.

Ранее в мае им предъявили обвинение в окончательной редакции. Большинству фигурантов инкриминировали хищение в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а Поповой и Остаповичу - еще и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступных путем).

Большинство из фигурантов было задержано и арестовано по ходатайству следствия Бабушкинским судом Москвы в августе 2020 года.

В чем обвиняют фигурантов

Согласно материалам дела, в декабре 2012 года между Федеральным космическим агентством и РКК "Энергия" был заключен госконтракт на создание научно-энергетического модуля на 15 млрд 15 млн руб. НЭМ должен был обеспечивать электроэнергией российский сегмент МКС и использоваться для научных экспериментов, однако на космическую станцию он так и не попал.

Следствие установило, что в мае-июле 2017 года подозреваемые в ходе исполнения контракта "вступили в преступный сговор и путем обмана похитили бюджетные средства в размере более 1 млрд 72 млн руб."

По версии следствия, для хищений между РКК "Энергия" и ЦНИИ "Циклон" был заключен контракт. В его рамках на расчетные счета предприятия были переведены 1,32 млрд руб. за поставку изделий электронно-компонентной базы для создания НЭМ. При этом, как выяснили следователи, цена контракта была завышена почти в три раза.

Так как большую часть компонентов предполагалось закупить за границей, деньги за вычетом процентов ушли на расчетные счета компаний "Магратеп" и "Микроком", а затем были переведены четырем компаниям, зарегистрированным в ОАЭ и Гонконге.

В СКР, опираясь на мнение экспертов, пришли к выводу, что у завода-изготовителя было приобретено деталей и агрегатов для модуля МКС всего на 278 млн рублей. "При этом более 1 млрд руб. было похищено и отмыто за границей", - отмечает "Ъ".

По данным источника издания, подозреваемые вскоре начнут знакомиться с материалами дела, свою вину они не признают.