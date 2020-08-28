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Суд арестовал экс-директора РКК "Энергия" по делу о крупном хищении

Суд арестовал экс-директора РКК "Энергия" по делу о крупном хищении
Президент РКК "Энергия" Владимир Солнцев
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 3 октября бывшего директора ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимира Солнцева, обвиняемого в хищении свыше 1 млрд рублей, передал корреспондент "Интерфакса".

Таким образом суд удовлетворил соответствующее ходатайство следователя и отказал защите Солнцева, просившей назначить ему домашний арест, запрет определенных действий или залог в качестве меры пресечения.

Сам Солнцев подчеркнул, что имеет некоторые заболевания, в том числе ишемическую болезнь сердца и гипертонию, перенес инфаркт. "Я просто умру (в СИЗО - ИФ)", - сказал обвиняемый, обращаясь к суду.

Солнцеву вменяется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Уголовное дело связано с хищениями при реализации контракта на поставку электронно-компонентной базы (ЭКБ) для модуля Международной космической станции (МКС). Сумма ущерба по делу, предварительно установленная следствием, превышает 1 млрд руб.

Солнцев не признает вину и настаивает, что реализация контракта проходила с соблюдением законодательства и всех необходимых процедур.

О проведении следственных действий с Солнцевым, а также рядом других бывших сотрудников РКК и НПП "Исток" им. Шокина по уголовному делу о мошенничестве в среду сообщили в "Роскосмосе".

Согласно материалам уголовного дела, оглашенным в Бабушкинском суде, всего в деле, включая Солнцева, фигурирует семь человек, трое из которых уехали из России и объявлены в розыск.

В пятницу суд также рассмотрит ходатайства об аресте генерального директора НПП "Исток" Александра Борисова и еще двоих фигурантов.

РКК Энергия

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