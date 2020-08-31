Оппозиционный блогер Жуков доставлен в больницу после нападения в Москве

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Оппозиционный блогер, ведущий радиостанции "Эхо Москвы" и фигурант "московского дела" Егор Жуков госпитализирован после избиения возле дома, нападение на него было совершено минувшим вечером, 30 августа.

"На данный момент Егор проходит обследование в 67-й больнице. Диагноз пока не определен. Предварительно: сотрясение мозга и черепно-мозговая травма", - сказал "Интерфаксу" его пресс-секретарь Стас Топорков.

Врачи рекомендуют госпитализировать Жукова, сообщил главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов в своей телеграм-канале.

Вечером 30 августа неизвестные избили Жукова возле его дома. Как сообщает телеграм-канал его сторонников "Команда Жукова", это были двое людей, скрывшихся на самокатах. Канал опубликовал фотографию сильно избитого блогера.

Жуков написал заявление в полицию.

"Имущественный вред мне не причинен, однако у меня разбито лицо, я очень плохо себя чувствую. Считаю, что нападавшие покушались причинить тяжкий вред моему здоровью, с этой целью нанесли множественные удары по моей голове, в том числе после того, как я упал на землю", - говорится в заявлении Жукова, поданном в ОВД (его опубликовала "Новая газета").

По предварительным данным, полиция рассматривает вопрос о возбуждении дела по ст. 116 УК РФ "Побои".

Это уже второе нападение на Жукова - 24 июля двое неизвестных напали оппозиционного блогера возле подъезда его дома. Тогда ему удалось скрыться от нападавших, он не получил серьезных травм.

Ранее в воскресенье Жуков опубликовал на своем канале в YouTube ролик, в котором сообщил, что его якобы отчислили из магистратуры ВШЭ сразу после зачисления. По его словам, его приняли в магистратуру Школы дизайна ВШЭ на профиль "Искусство кино: режиссура и драматургия" и он оплатил обучение, однако затем договор внезапно расторгли. Жуков считает, что его отчислили за оппозиционную деятельность.

6 декабря 2019 года Кунцевский суд Москвы приговорил студента к трём годам условно и запретил ему личное администрирование сайтов в течение двух лет. Впоследствии Мосгорсуд изменил приговор только в части судьбы вещественных доказательств, обязав вернуть их Жукову.

Жуков был арестован 2 августа по обвинению в участии в массовых беспорядках 27 июля в центре Москвы (ч. 2 ст. 212 УК РФ). Позднее молодому человеку было предъявлено обвинение в публичных призывах к экстремистской деятельности с использованием интернета (ч. 2 ст. 280 УК РФ), а его преследование по обвинению в участии в беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ) было прекращено за непричастностью к преступлению.

"Дело о беспорядках" в Москве - ряд уголовных дел в отношении активистов, которые были задержаны на несогласованных акциях протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 27 июля и 3 августа.

В центре Москвы 27 июля 2019 года в течение дня проходила несанкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, выборы в которую были назначены на 8 сентября. По итогам мероприятия задержанными оказались свыше тысячи человек.