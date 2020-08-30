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Оппозиционного блогера Егора Жукова избили возле его дома

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - На оппозиционного блогера, ведущего "Эха Москвы" и фигуранта "московского дела" Егора Жукова напали и избили его возле дома, сообщает телеграм-канал его сторонников "Команда Жукова".

Канал опубликовал фотографию сильно избитого блогера. Пока неизвестно, кто именно напал на него. По данным телеграм-канала, Жуков находится в ОВД по Можайскому району.

"Интерфакс" пока не располагает комментарием официальных представителей правоохранительных органов по данному поводу.

Ранее в воскресенье Жуков опубликовал на своем канале в YouTube ролик, в котором сообщил, что его якобы отчислили из магистратуры ВШЭ сразу после зачисления. По его словам, его приняли в магистратуру Школы дизайна ВШЭ на профиль "Искусство кино: режиссура и драматургия" и он оплатил обучение, однако затем договор внезапно расторгли. Жуков считает, что его отчислили за оппозиционную деятельность.

6 декабря 2019 года Кунцевский суд Москвы приговорил студента к трём годам условно и запретил ему личное администрирование сайтов в течение двух лет. Впоследствии Мосгорсуд изменил приговор только в части судьбы вещественных доказательств, обязав вернуть их Жукову.

Жуков был арестован 2 августа по обвинению в участии в массовых беспорядках 27 июля в центре Москвы (ч. 2 ст. 212 УК РФ). Позднее молодому человеку было предъявлено обвинение в публичных призывах к экстремистской деятельности с использованием интернета (ч. 2 ст. 280 УК РФ), а его преследование по обвинению в участии в беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ) было прекращено за непричастностью к преступлению.

"Дело о беспорядках" в Москве - ряд уголовных дел в отношении активистов, которые были задержаны на несогласованных акциях протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 27 июля и 3 августа.

В центре Москвы 27 июля 2019 года в течение дня проходила несанкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, выборы в которую были назначены на 8 сентября. По итогам мероприятия задержанными оказались свыше тысячи человек.

Москва Егор Жуков

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