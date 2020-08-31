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Что случилось этой ночью: понедельник, 31 августа

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Оппозиционного блогера Егора Жукова избили возле его дома. Его доставили в больницу.

- Власти Башкирии несмотря на блок-пакет БСК не могли влиять на решения акционеров. Все решения относительно определения размеров дивидендов, дивидендная политика, кадровая политика, стратегия развития производства - принимались акционерами, владеющими совокупно 62%, заявил глава региона.

- Власти Армении заявили о переговорах с Россией по закупке Су-30СМ. Министр обороны страны заявил, что в Армении планируется создание частных армяно-российских компаний в сфере ВПК.

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