Гидрометцентр пообещал москвичам летнюю погоду на День города

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Теплая и сухая погода с температурой воздуха до плюс 22-24 градусов ожидаются в столичном регионе в субботу, 5 сентября, прогнозирует Гидрометцентр России.

"Температура ночью + 13...15, по области - плюс 10-15 градусов. Днем в Москве + 22...24, по области - плюс 19-24 градуса. Ветер юго-восточный и южный, 5-10 м/с", - говорится в сообщении метеослужбы в четверг.

По прогнозу синоптиков, небольшие дожди в субботу возможны лишь на западе Московской области.

Гидрометцентр поясняет, что во второй половине недели антициклон в большинстве районов Европейской части России определяет погоду без дождей и по-летнему теплую.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пообещал москвичам "домашний" День города без фейерверков и крупных концертов.

Традиционное празднование Дня города пройдет в первые выходные осени. Основные мероприятия состоятся в субботу, 5 сентября. Москвичи смогут отметить 873-летие города в парках, на районных фестивальных площадках и учреждениях культуры.