Собянин пообещал москвичам "домашний" День города

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Массового празднования Дня города 5 и 6 сентября в Москве не планируется, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью каналу "Россия 24" (ВГТРК) в воскресенье.

"Не будем проводить ни фейерверков, ни крупных концертов, ни перекрывать Тверскую. Праздник будет спокойным, домашним, что называется, для москвичей - в парках, скверах, на фестивальных площадках", - рассказал он.

По его мнению, настоящий праздник для жителей Москвы, это выход из тяжелой пандемической ситуации. "Мне кажется, праздник заключается в том, что город вышел из тяжелой ситуации: все предприятия работают, город нормально функционирует", - подчеркнул мэр.

Собянин уверен, что Москва уверенно преодолеет все трудности, которые будут в будущем.

"Я думаю, мы уверенно преодолеем те трудности, которые в дальнейшем будут, - сказал он. - Я думаю, они будут не глобальными".

В конце прошлой недели Собянин заявил, что коронавирус в столице не отступает, ждать всеобщей вакцинации придется еще не один месяц. Однако, как он отметил, "ситуация хорошая с точки зрения ее стабильности".