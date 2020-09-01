В Москве откажутся от части декораций ко Дню города из-за COVID-19

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Работники комплекса городского хозяйства в преддверии 873-летия Москвы украсят улицы, пешеходные зоны и мосты флагами, праздничными плакатами и декоративными конструкциями, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков журналистам во вторник; от тактильных декораций из-за ситуации с коронавирусом решено отказаться.

"Центральными элементами украшения города станут флаги и флаговые конструкции, установленные на перилах главных московских мостов, вдоль основных столичных магистралей, на площадях возле вокзалов и въездах в город", - сказал Бирюков.

По его словам, флагами украсят Большой Москворецкий, Новоарбатский, Крымский, Большой Устьинский, Бородинский и Большой Краснохолмский мосты. Заммэра пояснил, что ключевым элементом праздничного убранства города станет слово "Москва" и цифра 873.

"Всего установят около 3 тыс. декоративных конструкций, праздничное оформление получат порядка 200 городских площадок. Особое внимание будет уделено пешеходным зонам на Бульварном кольце, их украсят цветочными арками", - подчеркнул Бирюков.

Он заявил, что в этом году в связи с эпидемиологической обстановкой было принято решение отказаться от установки тактильных декораций.

Заммэра уточнил, что архитектурно-художественная подсветка зданий будет работать в выходные дни в праздничном режиме. Кроме того, несколько улиц в центре города украсят световыми инсталляциями, а в парке Горького установят светящиеся цветы и шары.

"На городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах разместят праздничные плакаты. Также подготовлены поздравительные видеоролики, которые будут транслироваться 5 и 6 сентября на цифровых билбордах, медиафасадах Центрального телеграфа и нескольких зданий на Новом Арбате, в том числе домов-книжек", - добавил Бирюков.

Ранее мэр города Сергей Собянин пообещал москвичам 5 и 6 сентября "домашний" День города. "Не будем проводить ни фейерверков, ни крупных концертов, ни перекрывать Тверскую. Праздник будет спокойным, домашним, что называется, для москвичей - в парках, скверах, на фестивальных площадках", - сказал Собянин в интервью каналу "Россия 1" (ВГТРК) в воскресенье, 30 августа.

По его мнению, настоящий праздник для жителей Москвы - это выход из тяжелой пандемической ситуации. "Мне кажется, праздник заключается в том, что город вышел из тяжелой ситуации: все предприятия работают, город нормально функционирует", - добавил мэр.