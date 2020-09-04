Собянин допустил осложнение ситуации с COVID-19 в Москве осенью

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - В Москве итоговый уровень заболеваемости коронавирусом будет на уровне других городов Европы и Америки, но российская столица прошла пандемию с минимальными потерями, заявил мэр столицы Сергей Собянин; вместе с тем он допустил возможность осложнения ситуации с COVID-19 в городе осенью.

"Итоговый уровень заболеваемости в Москве будет примерно таким же, как в любом другом крупном европейском или американском городе. Я глубоко убежден, что мы прошли через пандемию с минимально возможными потерями неслучайно. И везение тут ни при чем. Москва не готовилась к пандемии, но, тем не менее, город был готов к ней", - написал Собянин на своем сайте в пятницу.

По его словам, в Москве по-прежнему более 600 человек в день получают положительный тест на коронавирус, а в больницах остается порядка 4 тыс. человек, каждый десятый из них переносит болезнь в тяжелой или очень тяжелой форме. При этом количество выявляемых случаев коронавируса сейчас в 10 раз меньше пиковых значений.

"Пандемия еще не закончена. Более того, осенью мы можем столкнуться с некоторым осложнением ситуации. Дети пошли в школы, студенты - в вузы, многие люди вернулись с дач. Все это создаст предпосылки для некоторого увеличения количества заболевающих. Возможны локальные вспышки инфекции на конкретных предприятиях, в офисах и школьных классах, которые придется временно закрывать или переводить на "удаленку", - отметил мэр Москвы.