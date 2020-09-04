Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:58Заразились
на 04.09В России 1 015 105+5 110В мире 26 304 856+273 446

В столичных больницах остаются 6000 коек для лечения больных COVID-19

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - В столичных больницах остается 6000 тысяч коек для лечения инфицированных коронавирусом, но они не полностью заполнены, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в режиме видеоконференции в пятницу.

МоскваСобянин допустил осложнение ситуации с COVID-19 в Москве осеньюЧитать подробнее

"Вы помните, в пике заболевания вы помогали перевести даже федеральный коечный фонд на борьбу с ковидом. За этот период времени в четыре раза высвободили коечный фонд, плановый, который требуется для нормального функционирования здравоохранения. Сегодня из плановых больниц у нас работают около 6 тысяч коек, и они не заполнены. У нас большой запас прочности, - сказал Собянин.

По его словам, в Москве сокращается и количество пневмоний, и количество тяжелобольных, которые находятся на ИВЛ. "Все последние месяцы ситуация стабильная, и это дает нам возможность предпринимать следующие шаги. По вашему поручению вся страна и Москва приступили к нормальному функционированию системы образования, школьного, дошкольного образования. Это, конечно, тоже новый вызов, новые проблемы, но, тем не менее, сегодня ситуация, в общем, помогает и способствует такого рода решениям", - отметил мэр Москвы.

При этом он подчеркнул, что в ситуации с пандемией расслабляться пока рано. "Поэтому у нас количество тестов, которые мы проводим, не уменьшается, а увеличивается, и мы стараемся строго следить за теми требованиями, которые выставляют санитарные врачи на транспорте, в торговле, в социальной системе и так далее. Это очень важно для того, чтобы ситуация и дальше продолжала быть стабильной", - сказал Собянин.

Хроника 09 января – 04 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Сергей Собянин Владимир Путин Москва Коронавирус

Новости по теме

Новости

Гидрометцентр пообещал москвичам бабье лето

Пандемия коронавируса

Собянин привился от коронавируса новой российской вакциной

Собянин привился от коронавируса новой российской вакциной
Пандемия коронавируса

Собянин допустил осложнение ситуации с COVID-19 в Москве осенью

Навальный попал в больницу

Суд отклонил жалобу ФБК на бездействие СКР в ситуации с Навальным

Женщина выжила после падения на пути на станции метро "Чертановская"

В Москве задержали исполнительного директора "Открытой России"

В Москве с 4 сентября возобновят проведение конгрессов и выставок

В Москве с 4 сентября возобновят проведение конгрессов и выставок
ДТП с участием Михаила Ефремова

Столичный суд 8 сентября огласит приговор Ефремову

Столичный суд 8 сентября огласит приговор Ефремову

За сутки 13 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

В Москве 5 школьников пострадали из-за распыления перцового газа

В Москве 5 школьников пострадали из-за распыления перцового газа
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');