В столичных больницах остаются 6000 коек для лечения больных COVID-19

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - В столичных больницах остается 6000 тысяч коек для лечения инфицированных коронавирусом, но они не полностью заполнены, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в режиме видеоконференции в пятницу.

"Вы помните, в пике заболевания вы помогали перевести даже федеральный коечный фонд на борьбу с ковидом. За этот период времени в четыре раза высвободили коечный фонд, плановый, который требуется для нормального функционирования здравоохранения. Сегодня из плановых больниц у нас работают около 6 тысяч коек, и они не заполнены. У нас большой запас прочности, - сказал Собянин.

По его словам, в Москве сокращается и количество пневмоний, и количество тяжелобольных, которые находятся на ИВЛ. "Все последние месяцы ситуация стабильная, и это дает нам возможность предпринимать следующие шаги. По вашему поручению вся страна и Москва приступили к нормальному функционированию системы образования, школьного, дошкольного образования. Это, конечно, тоже новый вызов, новые проблемы, но, тем не менее, сегодня ситуация, в общем, помогает и способствует такого рода решениям", - отметил мэр Москвы.

При этом он подчеркнул, что в ситуации с пандемией расслабляться пока рано. "Поэтому у нас количество тестов, которые мы проводим, не уменьшается, а увеличивается, и мы стараемся строго следить за теми требованиями, которые выставляют санитарные врачи на транспорте, в торговле, в социальной системе и так далее. Это очень важно для того, чтобы ситуация и дальше продолжала быть стабильной", - сказал Собянин.