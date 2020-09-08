Комиссия при президенте поддержала кандидатуру Птицына на пост главы Мосгорсуда

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Комиссия при президенте РФ по судейским кадрам рекомендовала кандидатуру Михаила Птицына на должность председателя Мосгорсуда, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Он отметил, что члены комиссии проголосовали за эту кандидатуру единогласно. Окончательно она должна быть утверждена указом президента РФ, уточнил источник.

Ранее 21 августа Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) одобрила кандидатуру председателя Южного окружного военного суда Михаила Птицына на должность главы Мосгорсуда, который в настоящее время занимает Ольга Егорова.

"Птицын рекомендован на должность председателя Мосгорсуда" - сообщили "Интерфаксу" в ВККС.

Согласно закону о статусе судей, председатель Мосгорсуда назначается указом президента сроком на шесть лет по представлению председателя Верховного суда РФ и при наличии положительного заключения ВККС.

Кандидат юридических наук Птицын в 1992 году окончил Военный институт по специальности "Правоведение". В настоящее время он является председателем Южного окружного военного суда, имеет первый квалификационный класс судьи.

Егорова является председателем Мосгорсуда с 2000 года.