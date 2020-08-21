Михаил Птицын получил рекомендацию для назначения председателем Мосгорсуда

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) одобрила предложение назначить председателя Южного окружного военного суда Михаила Птицына главой Мосгорсуда. Об этом сообщил представитель коллегии.

Конкурс на замещение этой должности был объявлен 8 июля, Птицын подал заявление о рекомендации его кандидатом.

Срок полномочий нынешнего председателя Мосгорсуда Ольги Егоровой истекает в октябре. Она занимает эту должность с 2000 года. Подавать заявление на новый срок она не стала.

По закону о статусе судей, председатель Мосгорсуда назначается указом президента сроком на шесть лет по представлению председателя Верховного суда и при наличии положительного заключения ВККС.

Кандидат юридических наук Птицын в 1992 году окончил Военный институт по специальности "Правоведение". Сейчас он руководит Южным окружным военным судом и имеет первый квалификационный класс судьи.