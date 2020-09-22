Полномочия председателя Мосгорсуда Егоровой будут прекращены с 23 октября

Председатель Московского городского суда Ольга Егорова Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Высшая квалификационная коллегия судей 22 сентября удовлетворила заявление председателя Мосгорсуда Ольги Егоровой о прекращении ее полномочий, сообщили в коллегии.

Егорова оставит должность 23 октября. На это заседание коллегии она не пришла.

По закону о статусе судей, после этого Егорова сохранит звание судьи, гарантии личной неприкосновенности и принадлежность к судейскому сообществу.

Ей будет выплачено единовременное выходное пособие и назначено ежемесячное пожизненное содержание.

Егорова возглавляет столичные суды с 2000 года. Срок ее полномочий как председателя Мосгорсуда истекал этой осенью.

11 сентября она подала в отставку. 14 сентября президент Владимир Путин подписал указ о присуждении ей ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени "за большой вклад в совершенствование правосудия в РФ, обеспечение защиты и законных интересов граждан". В 2005 году она получила орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

Конкурс на замещение должности главы Мосгорсуда был объявлен 8 июля. Документы не конкурс подал единственный кандидат - председатель Южного окружного военного суда Михаил Птицын. Его кандидатуру уже одобрила Высшая квалификационная коллегия судей и профильная комиссия при президенте.